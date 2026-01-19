Blue Monday: cómo superar el día más triste del año

Este lunes 19 de enero se clasifica como una etiqueta emocional que condensa cansancio, frustración y expectativas incumplidas mientras avanza enero y las expectativas de Año Nuevo pierden fuerza. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la Licenciada en Psicología sobre la veracidad de esta clasificación.

Anabella Serventi explicó que el Blue Monday “en realidad fue una brillante estrategia de marketing de una agencia de viajes” para orientar las promociones en pos del estado de ánimo de la gente.

“El tercer lunes de enero era una buena opción, por la distancia de las fiestas”.

De todos modos, la especialista dio pautas a tener en cuenta sobre qué hacer con los sentimientos encontrados luego de la época de festividades donde “hay una aceleración del tiempo y todo funciona muy rápido, la sobre exigencia es abrumadora”.

Para atravesar estas emociones y estados, sugirió “tener un recursero propio en el momento que gana el hastío”.

“Armate una playlist en Youtube, libros pendientes de leer, algún hobby de manera que ni siquiera tengas que pensar en una opción”.

Además, la psicóloga explicó qué impacto tiene en la gestión de las emociones el uso de las redes sociales.

"Los dispositivos siguen teniendo más poder sobre nosotros que nosotros sobre ellos", advirtió.