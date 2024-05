El bloque Frente Vecinal denuncia irregularidades en votación de ordenanza

En diálogo con Radio Nacional Esquel, Evangelina Chamorro, Concejal del Frente Vecinal en la ciudad de Esquel, expresó su preocupación y descontento respecto a la reciente aprobación de una ordenanza referida a la inversión turística y exenciones fiscales en el Concejo Deliberante.

Chamorro, quien se opuso firmemente a la votación de esta ordenanza durante la sesión del pasado viernes, ha presentado junto a sus colegas del bloque, una nota ampliada a la presidencia del Concejo, en la que detalla una serie de irregularidades percibidas durante el proceso de votación y tratamiento de la ordenanza.

Uno de los principales puntos de discordia señalados por Chamorro es la falta de quórum durante la sesión, lo que, según ella, invalida la continuidad de la misma y cualquier decisión tomada en ese contexto. Además, cuestiona la forma en que se llevaron a cabo las votaciones en las comisiones, señalando que la mayoría perteneciente a ciertos sectores neutraliza y minimiza los pedidos especiales, dificultando así un debate democrático y equitativo.

"La sesión se tiene que retomar ya que no está cerrada", afirmó Chamorro, haciendo hincapié en que, desde su perspectiva, la ordenanza aún no ha sido oficialmente aprobada debido a las irregularidades presentadas. Además, expresó su preocupación por el contenido de la ordenanza, señalando que, a su parecer, las medidas propuestas no cumplen con los criterios de inversión turística y podrían tener impactos negativos en la comunidad local.