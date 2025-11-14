Blas Martínez Riera Grupo: nueva etapa, nuevos sonidos

En el estudio de Nacional Folklórica, Carla Ruiz recibió a Blas Martínez Riera Grupo, integrado por Blas Martínez Riera, Ramón Feliciano Jiménez y Ernesto Martínez.

Presentaron material inédito, entre ellos Por llegar a San Javier, Amor sin edad y la reversión de El gateado, y hablaron del proceso de renovación musical: repertorio nuevo, arreglos propios y la apuesta por composiciones de autores jóvenes como Emiliano López y Mailén López.

Blas repasó además anécdotas de estudio, la historia del grupo, los inicios tocando percusión y guitarra, y el rol de la familia en su formación.

Adelantaron una gira intensa por Moreno, Ituzaingó, San Justo, José C. Paz, Merlo y Capital, y confirmaron que en marzo se publicará el nuevo disco, actualmente en proceso de grabación.

También compartieron reflexiones sobre el chamamé actual, la importancia de renovar el repertorio y el vínculo con el público: “Hay que apostar a lo nuevo y acompañar a los que vienen detrás”.