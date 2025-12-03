Blancanieves, superhéroes y un desfile insólito en un estudio que se volvió carnaval

El estudio de Amnesia, el programa de Pablo Valente junto a Nabila Jatib, Damián Zárate, Manu Campi Maier y Ale Rodríguez Bodart, vivió una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria: disfraces, humor, improvisación y una invitada que se llevó todas las miradas. Florencia, de UPA Disfraces, llegó personificada como Blancanieves y abrió un universo colorido que se volvió imparable. Entre risas, anécdotas de alquileres de trajes, consultas insólitas y personajes que van desde Spiderman hasta un Pancho, el equipo fue entrando en un juego de roles que transformó la mañana en una suerte de carnaval anticipado.

Hubo debate sobre identidades, recuerdos familiares, historias de Halloween, clientes que se prueban disfraces imposibles y hasta revelaciones sobre lo que puede generar ponerse un personaje por un rato. El clima artístico, el delirio y la ternura de Florencia —que contó cómo trabaja en el local de Villa Santa Rita, cómo arma disfraces desde cero y qué pide la gente según su personalidad o expectativa— hicieron que el programa se moviera entre la radio, el teatro y un patio de juegos. El final llegó con el estudio convertido en una pasarela surrealista: el lobo de Thriller, la bruja, un Pancho, Daddy Yankee, Spiderman y un desfile improvisado que el público siguió en vivo por redes. Una mañana de esas que recuerdan que disfrazarse no es solo un juego: es entrar en un personaje, habilitar otra versión de uno mismo y, por un rato, olvidar el mundo real.