Biribiri Records y el fenómeno de los mashups que cruzan generaciones

La escena musical digital encuentra en los mashups una forma creativa de resignificar canciones y unir universos aparentemente lejanos. En Argentina, uno de los proyectos que más repercusión logró en los últimos años es Biribiri Records, iniciativa que combina clásicos nacionales e internacionales en cruces que sorprenden por su originalidad y potencia viral.

Joaquín Daglio, músico, compositor y creador de Biribiri Records, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó que el espíritu del proyecto es generar encuentros inesperados entre artistas y estilos, subrayando la búsqueda de un puente entre distintas generaciones y tradiciones musicales.

Hace dos años, en el marco de la celebración por los 30 años de “El amor después del amor”, ante 35 mil personas en el estadio de Vélez, Fito Páez interpretó entre los bises el mashup de Biribiri Records que fusiona “Cable a tierra” con la música de “Boys Don’t Cry” de The Cure. Ese momento marcó un hito para el proyecto, al llevar una creación nacida en el entorno digital a uno de los escenarios más convocantes del país.

El catálogo de Biribiri incluye combinaciones como Arjona con Pappo, Soda Stereo con Los Redondos, Mark Knopfler con Aníbal Troilo, Soda Stereo con Pink Floyd, Carlos Gardel con Grupo Sombra y Miranda con Madonna, entre otros cruces que mezclan rock, tango, pop y música popular latinoamericana.

En paralelo, Daglio abrió el año pasado un nuevo canal orientado a contenidos más humorísticos y no estrictamente musicales, donde ya logró un pequeño viral con una pieza que cruza a John Lennon con Donald Trump. El próximo lanzamiento anunciado combina a Paco de Lucía con Illya Kuryaki and the Valderramas, en una nueva apuesta por unir mundos sonoros diversos.

El fenómeno de los mashups se apoya en la cultura digital y en la circulación en redes sociales, donde el ingenio y la sorpresa funcionan como motores de difusión. En ese terreno, Biribiri Records se consolidó como una propuesta que celebra el juego musical y la reinterpretación creativa de clásicos.