"Bioregión", una cooperativa para la transformación de efluentes

Te presentamos aquí, el podcast destinado a las Cooperativas del país, con el objetivo de conocer a este maravilloso mundo productivo, que hace grande a nuestra Nación desde los lugares más recónditos hasta los emprendimientos más grandes, que ofrecen trabajo, desarrollo y crecimiento en forma regional.

La cooperativa Bioregion, transforma 120 hectáreas en un pulmón para efluentes cloacales. Neda Ayala, presidenta de la cooperativa de trabajo "Bioregion Ltda." y oriunda de General Pico, La Pampa, contó detalles sobre las actividades y objetivos de la organización, a Radio Nacional Viedma.

Ayala destacó que la cooperativa administra 120 hectáreas de humedales dedicados al tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad. Un proyecto clave para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible que promueve Bioregion Ltda.

Programa: Diario de la Tarde: Radio Nacional Viedma

Conducción y producción: Carolina González - Nelson Namuncurá

Operación técnica y puesta al aire: Cristian Fuentealba