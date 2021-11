Bingo virtual por las bodas de oro

Luis Burgos, ex estudiante de la escuela de Comercio N°1, dialogó con nuestro programa “El aire nuestro” y brindó detalles de la colaboración conjunta que han iniciado los ex estudiantes de ese establecimiento educativo. “Con un grupo de ex estudiantes de la escuela de Comercio, a partir de una iniciativa de Daniel Monzón que es el presidente del centro de ex estudiantes. La iniciativa tiene dos pilares fundamentales: colaborar con la institución en la organización de los 50 años que va a ser el año próximo, y, por otro lado, una idea que queremos impulsar la conformación de un centro de ex estudiantes, de manera permanente”.

También agregó, “queremos colaborar con la institución por la que hemos pasado, y formado parte, durante unos años de nuestras vidas. Mantuvimos 3 reuniones con el personal directivo, para oficializar este centro, nos comentaron que van a realizar un bingo virtual, este viernes 12 para recaudar fondos para la iluminación de la cancha de básquet de la escuela y el patio central, el cartón cuesta solo 100 pesos”.

En cuanto a la venta de los bingos señaló “los cartones se pueden obtener de manera presencial o vía whatsapp, todos los que quieran colaborar, no es necesario que estén en La Quiaca para el sorteo, se va a realizar vía youtube y Facebook. Tomamos los datos de las personas, los subimos al sistema de bingo para después comunicarnos con los ganadores”. Para finalizar dijo “para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook: centro de ex alumnos de la escuela de comercio, sino al 3815660953 y si no se acercan a la dirección de la escuela que tiene nuestros contactos.