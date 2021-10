Bienestar laboral: La importancia del recurso humano en una organización

La importancia del "bienestar laboral" incluye todo aquello que se hace para la comodidad y la mejora de los empleados independientemente de su salario. La filosofía de este concepto se basa en la relación real entre la productividad de un empleado en la empresa y sus niveles de felicidad.

La Licenciada en Psicología Rocío Gobby, en el especio semanal Consultorio Radial, propone hablar sobre este tema, destacando la "importancia del recurso humano en toda organización pública o privada".

"Es super importante que la persona que ingresa a un trabajo se lo acompañe, contenga y sepa desde el primer día cuales son las tareas concretas que tiene que realizar", sostiene la profesional. También resalta la necesidad de que "sepa quién son sus compañeros, sus superiores directos, situación que no se dan, frecuentemente en el ámbito estatal".

El bienestar laboral es una de las claves para conseguir un equipo productivo, motivado y comprometido con la empresa. Cuando hace referencia al bienestar laboral, no solo se refiere al estar sanos de salud y no padecer enfermedades, sino también en un bienestar emocional que haga sentir a las personas que están contentos con lo que hacen.

