Stati Uniti d’America

Biden si insedia mercoledì. Trump non sarà presente alla cerimonia

I l presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, partirà mercoledì mattina da Washington, poche ore prima dell’insediamento del suo successore, il democrata Joe Biden.

In mezzo ad un severo controllo militare della città a causa delle informazioni su minacce di attentati e marce violente dei sostenitori del presidente uscente, gli Stati Uniti affrontano un periodo preceduto da una profonda crisi economica e del lavoro. Inoltre, è uno dei paesi con maggior numero di morti a causa del Covid-19 nel mondo.

Durante la cerimonia, in cui la maggior parte delle parate ed altre tradizioni saranno virtuali, l’Argentina sarà rappresentata dall’ambasciatore Jorge Arguello.

Brasile

Il governo autorizza in emergenza due vaccini contro il Covid-19

In mezzo ad una devastante nuova crescita del coronavirus in alcune parti del Brasile, funzionari del governo del presidente Jair Bolsonaro hanno autorizzato due vaccini per l’uso in emergenza. Domenica, l’ente regolatore Anvisa ha approvato sia il vaccino Oxford/Astra Zeneca sia il vaccino Coronavac.

Alcuni minuti dopo ed in mezzo ad una lite politica che caratterizza la gestione della pandemia, Mónica Calazans, un’infermiera nera del centro di Sao Paulo è diventata la prima donna brasiliana a vaccinarsi. Calazans lavora in un’unità di cure intensive piena al 90 per cento fin dal mese di aprile.

Brasile è il paese latinoamericano più colpito dal Covid-19. Ha registrato oltre 8 milioni di casi ed oltre 200.000 morti per coronavirus. Sebbene parecchi dei suoi paesi vicini abbiano ormai approvato l’uso di vaccini, il Brasile sembre essere in ritardo malgrado la sua nota esperienza in materia di vaccinazione e sanità pubblica : appena a metà gennaio, inizierà la vaccinazione con Coronavac (della Cina) ed a febbraio si attende l’arrivo delle dosi di Oxford-AStraZeneca.