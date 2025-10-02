Bessent espera reunirse con Caputo para avanzar en el apoyo financiero

Scott Bessent afirmó este jueves que espera avanzar significativamente en los próximos días en las opciones para brindar apoyo financiero a la Argentina.

En un mensaje en la red social X, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos informó que este miércoles mantuvo una conversación telefónica “muy positiva” con el ministro Luis Caputo.

"En los próximos días espero que el equipo del Ministro Luis Caputo venga a Washington D. C. para avanzar significativamente en nuestras conversaciones presenciales sobre las opciones para brindar apoyo financiero", señaló.

Yesterday, I had a very positive call with Minister @LuisCaputoAR of Argentina. After intensive work since @POTUS Trump’s meeting with President @JMilei in New York, in the coming days I look forward to Minister Caputo‘s team coming to D.C. to meaningfully advance our… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025

Al respecto, también por X, Caputo respondió: "Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro Scott Bessent".

Por otra parte, Bessent reveló que "durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Hacienda del @G7, recalqué la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo argentino, la región y el G7".

"El @USTreasury está totalmente preparado para hacer lo necesario y seguiremos de cerca la evolución de la situación", recalcó el funcionario estadounidense.