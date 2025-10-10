"Bessent dijo que el apoyo a la Argentina es una inversión y no un rescate"

El economista y candidato a senador por La Libertad Avanza Agustín Monteverde en diálogo con Hugo Macchiavelli se refirió en Radio Nacional a la entrevista en que el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent dio a un medio estadounidense en donde defendió el apoyo financiero a la Argentina y en donde negó que se trate de un rescate.

"Hay que fijarse en los términos en que habla Bessent, él dice que no se trata de un rescate sino de una inversión. Dijo que el peso argentino está subvaluado. No es solamente el tesorero más importante del mundo, sino que su carrera en el sector privado la hizo ganando miles de millones de dólares en el mercado internacional de cambios", expresó.

Monteverde expresó que la cercanía con el gobierno de Estados Unidos " desde todo punto de vista es la alianza correcta". "No me vengan a convencer que es buen negocio estar formando parte de la alianza oriental. Comerciemos todo lo que sea necesario con cualquier país de Oriente, pero nosotros somos un país y tenemos una tradición cultural occidental. Creemos en la libertad", agregó.

"Es la alianza correcta e ideal, porque es la potencia dominante del mundo", opinó Monteverde.