Die Plaza de Mayo ist ein emblematischer Ort in Buenos Aires. Hier reiht sich ein Macht-Bau an den anderen. In der Casa Rosada regieren die Staatsoberhäupter das Land. Während der Militärdiktatur demonstrierten die Mütter der Plaza de Mayo um die Pyramide herum.

Quelle: "111 Orte in Buenos Aires, die man gesehen haben muss" von Benjamin Haas und Leonie Friedrich

