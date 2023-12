In der Reihe "Besondere Orte in Buenos Aires" geht es diesmal um die Einschusslöcher am Wirtschaftsministerium auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires.

Quelle: "111 Orte in Buenos Aires, die man gesehen haben muss" von Benjamin Haas und Leonie Friedrich

DESCARGAR

Technik: Guillermo Vega

Moderation: Marcus Christoph