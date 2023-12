RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

In unserer Rubrik „Besondere Orte in Buenos Aires“ stellen wir Ihnen das Choripan an der Costanera von Buenos Aires vor. Die argentinische Fastfood-Spezialität kann man mit Blick auf den Río de la Plata genießen.

Moderation: Marcus Christoph

Technik: Guillermo Vega.

Quelle: „111 Orte in Buenos Aires, die man gesehen haben muss“ von Benjamin Haas und Leonie Friedrich