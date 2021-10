Bertone criticó a la oposición y aseguró que “no se hacen cargo de nada”

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, la diputada, Rosana Bertone, se refirió a los proyectos tratados en la última sesión de la Cámara de Diputados y criticó a la oposición. Según la diputada "no se hacen cargo de las situaciones que llevaron a la Argentina a este punto, no se hacen cargo de la deuda de Macri con el FMI, no se hacen cargo de nada”.

Bertone consideró que "es muy difícil trabajar con alguien que niega todo y aprovecha carroñeramente la situación en la que estamos. Junto a las cadenas de comunicación generan un clima muy adverso”.

La diputada consideró que “infunden en la gente un pesimismo muy fuerte que es muy difícil de revertir, si no tenemos acuerdos a largo plazo, si no podemos mostrar una realidad de un oficialismo y oposición más serio y más real, se hace muy difícil gobernar este país".

En cuanto a los proyectos tratados, la ex gobernadora resaltó la sanción del "Régimen de Protección Integral para los niños con situaciones de cáncer, aparte de otorgar una credencial a quien tenga el tratamiento activo, va a dar una asistencia económica por el tiempo que dure su tratamiento, la gratuidad en el transporte público, prioridad en vivienda y estacionamiento".

Para finalizar, contó que "en el caso de trasladarse a más de mil kilómetros, deben tener un subsidio familiar. Además brinda un régimen de licencias especiales para los progenitores, para que sigan percibiendo una parte importante de sus ingresos".