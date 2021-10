Bertolino: "Canciones como flores es un disco que invita a escucharse"

Cintia Amorela Bertolino, integrante de la agrupación santafesina Barro, presentó Canciones como flores, su nuevo álbum lanzado recientemente a través de Shagrada Medra, el sello discográfico del Negro Aguirre. “Barro está relacionado con el lugar donde vivimos, Santa Fe, el litoral. En el barro suceden muchas cosas, se mezcla la materia, se pudre la materia y también nacen nuevas flores y experiencias. Ese borde nos encuentra entre el agua y la tierra. Nos remite a esa materia prima que es moldeable. Así vivimos la música”, dijo Bertolino, actriz y cantautora.

“Estas canciones son una ofrenda a la naturaleza, a los seres que vienen y también a los seres que se van. Las canciones también pueden ser una oportunidad para duelar, para despedirnos”, dijo Bertolino y agregó: “Es un disco que invita a escucharse”.

Cintia Bertolino también trabaja con el grupo Canticuénticos desde el año 2015 y lleva adelante el proyecto Paquito, también para las infancias. “Lo que me inspira de la infancia es la sinceridad y el no juicio, el no prejuicio. Admiro esa sinceridad y cómo ellos reaccionan ante la música y ante el juego con mucha frescura”, contó Bertolino, quien también se presentó a sí misma como “obrera de la poesía”.

