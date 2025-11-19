Bertie Benegas Lynch: "La Argentina llena de oportunidades ha estado pisada por la bota del Estado"

El diputado nacional, que hizo un repaso de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, dijo estar convencido de que “este es el camino para salir de este paradigma de hace años”.

“De los últimos 100, al menos en 40 hemos acelerado contra la pared de la catástrofe”, graficó en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

Destacó que, “lo que hizo Milei es ponerle cinco motores y ha acelerado la batalla cultural” y puso de relieve que “por pregonar “el liberalismo y el individualismo no quiere decir que uno sea aislacionista”.

“Javier -Milei- trajo algo muy importante que es el tema de lo moral, que también conlleva a lo institucional y al respeto de la propiedad privada”, enfatizó.

“Estoy muy confiado y tomo en cuenta la votación del 26 de octubre, sin ninguna soberbia y para recuperar este tiempo perdido que tuvimos en 2025 por estar en inferioridad de condiciones en el Congreso”, señaló en otro fragmento de la entrevista.

Para Benegas Lynch, “hay dos conceptos del tema laboral, que hay que aclarar, porque se construye algo para infundir el temor”.

“Uno es que nadie va a perder derechos adquiridos; y otro tema es el de la prelación, que no atiende a las cuestiones regionales, que un convenio más particular sobre lo general, que por ahí atiende más las necesidades de ese trabajador”, remarcó.