Bertie Benegas Lynch: “Hay que prepararse para dar la batalla cultural”

Así lo planteó el diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round al ser consultado sobre el encuentro de legisladores oficialistas con el presidente Javier Milei.

“La batalla cultural pavimenta el futuro de las reformas que se quieren seguir haciendo y nunca tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros”, enfatizó.

Según Benegas Lynch, “hay que prepararse para dar la batalla porque llegamos a esta instancia porque los supuestos defensores del liberalismo y las ideas liberales no estaban preparados para dar el debate y se dedicaron demasiado a sus negocios”.

Además, reiteró su denuncia contra “los forajidos que se dedicaron en el Congreso a romper toda la cuestión legislativa en 2025” y planteó que hay “mucho camino por recorrer, hay que rodearle la manzana al robo de la política”.

En otro orden, afirmó que “los bancos hace mucho que no vienen trabajando de bancos y ensuciaron sus balances en la tranquilidad de ser acreedores del Gobierno” y reclamó que “se hagan cargo de los créditos malos que dieron”.

Por último, consideró que “no podemos combatir el populismo con más populismo” y pidió “tener paciencia”.