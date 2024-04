Bernardo Houssay, prêmio Nobel de Medicina

Bernardo Houssay nasceu aqui, em Buenos Aires, em 10 de abril de 1887 e em 1904, aos dezessete anos, se formou como farmacêutico. Seus desejos de ampliar seus conhecimentos o impeliram a continuar estudando e, em 1911, se formou em Medicina. Pouco depois, o jovem doutor Houssay foi nomeado professor de fisiologia na faculdade de Agronomia e Veterinária e passou logo, também, a lecionar na faculdade de Ciências Médicas.

Desde um início, acrescentou a pesquisa às suas tarefas acadêmicas e já em 1918 apresentou seus primeiros trabalhos de transcendência sobre extratos hipofisários, trabalhos que receberam, em 1922, o Prêmio Nacional das Ciências.

Nas décadas seguintes, Houssay estudou os efeitos das plantas venenosas sobre o gado, como também realizou importantes pesquisas sobre a tireóide, as glândulas suprarrenais e a adrenalina.

Em 1943, por diferenças políticas com o governo, foi demitido de seu cargo de professor na Universidade de Buenos Aires e no Instituto de Fisiologia, cargos aos quais se reintegrou em 1955. Nesse período, o doutor Houssay realizou suas pesquisas no Instituto de Medicina Experimental, instituição privada criada especialmente para que ele pudesse continuar com seus trabalhos.

As importantes contribuições e demonstrações do Dr. Bernardo Houssay foram reconhecidas em 1947 com o prêmio Nobel de Medicina, que se somou a outros prêmios internacionais pelas pesquisas sobre o metabolismo dos hidratos de carbono, em relação com doenças como a diabete, doença que também estudou em sua vinculação com as glândulas endócrinas.

Bernardo Houssay, um dos cinco argentinos distintos com o prêmio Nobel, morreu em 1971 e sua grande obra, “Fisiologia humana”, já foi traduzida a numerosos idiomas e reeditada em numerosas oportunidades, pela importância de suas contribuições.

Escutamos a seguir um programete especial realizado pelo canal Encuentro, o sinal de TV estatal dedicado à cultura, em homenagem a este importante cientista argentino, um dos 5 prêmios Nobel que tem a Argentina, e em cuja homenagem na data de seu nascimento a Argentina comemora o dia do Pesquisador Científico.