Berensztein analizó cómo impacta en la sociedad las denuncias de violencia de género contra Alberto Fernández

El analista político Sergio Berensztein habló sobre el caso de las denuncias de violencia de género que la ex primera dama Fabiola Yañez le hizo al ex presidente Alberto Fernández. El especialista en opinión política se refirió al "bastardeo" que este caso implica para la institución que representa la presidencia de la Nación y cómo queda por diferentes motivos "vaciada de poder y de legitimidad".

"Aquí hay una sospecha enorme que ocurrieron realmente cosas terribles en la principal oficina del país, que es la del Presidente de la Nación. O en la quinta de Olivos. ¿Cómo puede ser que haya un manto de opacidad tan fuerte que esto nos parece posible?", cuestionó.

Berensztein expresó que la sociedad argentina "no puede tolerar esto" y que el país debe definir "un conjunto de reglas para que esto jamás vuelva a ocurrir"."Tiene que haber instrumentos a la mano de cualquier potencial víctima del poder; como para que no exista esto que denuncia la ex mujer de Alberto Fernández. Recurrió nada más y nada menos a la ministra del ministerio de la Mujer y ese reclamo quedó en la nada", agregó.