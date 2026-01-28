Benito Quinquela Martín, a 49 años de su muerte

Pintor y muralista, tenía 87 años cuando falleció el 28 de enero de 1977 dejando un acervo de pinturas invaluables para la cultura argentina.

Con un estilo naturalista, la temática de su obra giró, sobre todo, en torno a los barcos y las labores del puerto, plasmando por igual la belleza de sus estampas y la dureza de las condiciones de trabajo.

Benito Quinquela Martín se definía como “el inventor de La Boca”, lugar que se constituyó en su musa inspiradora junto a su gente y el pulso cotidiano de las calles de ese barrio porteño.

Abandonado a poco de nacer, permaneció en un orfanato hasta que, a los seis años, fue adoptado por Manuel Chinchella y Justina Molina.

Con tan sólo nueve años, tuvo que empezar a trabajar en la carbonería paterna y, posteriormente, hasta que cumplió los quince, fue obrero portuario de La Boca.

En 1907 ingresó en una modesta academia de dibujo de la vecindad para estudiar pintura con Alfredo Lazzari y, desde ese momento, se abocó a ese arte.

Su verdadero nombre era Benito Juan Martín pero en 1918 decidió eliminar el nombre de Juan y adaptar el apellido de su padre adoptivo a la pronunciación italiana.

Recordamos la figura de Benito Quinquela Martín a partir de un informe especial elaborado en 2002 por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Locución: Jorge Puerta y Nydia Aguirre

Edición: Fabián Panizzi

Música: Quinquela Mártir - por Ragazzas [2016 Del Álbum “Amor o Muerte”]