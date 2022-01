Benedetto: "Decidí Boca con el corazón"

En una conferencia de prensa en la Bombonera, Darío Benedetto fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Boca Juniors. En la misma afirmó que tomó la decisión de volver con el "corazón" sin pensar en el contexto y que no le pesará la "responsabilidad" de ir por la Copa Libertadores sabiendo que son "candidatos" en todas las competencias.

En su segunda etapa como futbolista del club dijo que "Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente es la Libertadores. Acepto cualquier responsabilidad, quiero disfrutar el momento y no tengo problema en hacerme cargo. Quiero adaptarme rápido al plantel y al entrenador".

Además contó que "Me llamó Román en el 2021 cuando Olympique de Marsella me quiso dar a préstamo y ahí le comenté que quería jugar una temporada en España pero cuando no me sentí importante en Elche lo llamé yo para volver. Decidí con el corazón, no pensé ni cómo está el país, ni nada".

"Estoy bien. Me siento bien física y mentalmente. Tengo 31 años, siempre dije que si iba a volver a Boca no iba a ser para estar mal físicamente y no poder competir. Estoy al 100, pensando en todas las cosas que se está jugando el club", aclaró el delantero.

Benedetto se entrenó esta mañana con sus compañeros y según se vieron en diferentes fotos de redes sociales fue recibido de gran manera por todos. "Tengo una gran relación con todos, me mantuve en contacto por mensaje con quienes conozco y con otros quise saludarlos antes de firmar el contrato".