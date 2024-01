Benedetti respondió al Gobierno por la Ley Ómnibus: "No aceptamos presión"

La Cámara de Diputados inició este martes el debate del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en un plenario de comisiones que contó con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, que expusieron sobre los capítulos de Emergencia, Reforma del Estado y Justicia.

El proyecto comenzó a ser debatido en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, en el que expusieron el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en su carácter de coautor del proyecto en debate, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El debate se reanuda hoy a las 9 de la mañana con la exposición del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, expresó: “Nosotros no aceptamos presión” agregó “por problemas del propio oficialismo recién ayer comenzamos a tratar la Ley Ómnibus y esto de culpar a la cámara legislativa por las dificultades no me parece correcto”. “Como tampoco me parece razonable que ayer algún funcionario haya esbozado que el problema del aumento de la brecha cambiaria tenga que ver con el trámite legislativo” finalizó.