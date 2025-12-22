"Belgrano de Córdoba está un escalón arriba de cualquier club en el fútbol femenino"

El fútbol femenino argentino cerró el año con un hito inédito en su torneo de Primera división, que se dio por duplicado. Por primera vez, un equipo que no es de Buenos Aires se consagró campeón. En el primer torneo del año lo logró Newell's, y ahora quien logró un título histórico fue Belgrano de Córdoba. La arquera uruguaya Agustina Sánchez, habló con el equipo de Pasión Nacional, sobre esta última victoria y qué caracteriza a su club dentro del fútbol de las mujeres.

"Somos conscientes de lo importante que es esto para el club, aunque a varios aún no nos cayó la ficha. Este resultado viene a raíz del gran trabajo que hacen por el fútbol femenino. Me encontré con un grupo super formado pero rápidamente me hicieron sentir parte y es algo que ellas tienen, el sentido de pertenencia", describió.

"Cuando salimos a la cancha, salimos con ganas de ganar todos los partidos. Siemmpre digo que Belgrano está un escalón arriba de cualquier club de fútbol femenino: te dan casa, comida y las condiciones para entrenar. Una se enfoca en los entrenamientos y los partidos", agregó.