"Belencita", un club de encuentros para solteras y solteros que ahora pone de moda la "Chape Fest"

Belén Bona comenzó a generar oportunidades para que los solteros tengan encuentros cara a cara y conexiones reales.

Desde hace algunos años, organiza desde campamentos y viajes dentro y fuera del país, hasta eventos de una sola noche como estas fiestas o travesías 4x4.

Su objetivo es que quienes se sumen no solo tengan la posibilidad de conocer a alguien, sino también de formar un nuevo grupo de amigos.

En diálogo con el equipo de Nunca es tarde contó que con el correr de los años fue consolidando este espacio de encuentro, cada vez con más seguidores hasta que surgió, a propósito de la fecha de su cumpleaños, la "Chape Fest", una fiesta en la que la gente se conoce y, cara a cara decide si concreta algun tipo de encuentro más personal.

Belén cuenta parte de su historia, su pasado como trabajadora de la salud mental y la pandemia como punto de partida de la decisión de un cambio de vida.