Belén Parma cantará en el Centro Cultural Kirchner el 8 de marzo

Belén Parma, la reconocida pianista y cantante catamarqueña, fue invitada a participar junto a mujeres de todo el país en el evento “Nosotras movemos el mundo”, que se desarrollará en el marco del “Día internacional de las mujeres trabajadoras”, organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación.

El homenaje se concretará en el Centro Cultural Kirchner, donde Parma se presentará el viernes 5 de marzo junto a la catamarqueña Leticia Aranda, quien reside actualmente en la provincia de La Rioja, cantando el tema “Recuerdo de mis valles”, de Margarita Palacios, con el acompañamiento del conjunto Las Mulieris, de Santiago del Estero. El concierto será presencial y también será transmitido en vivo.

La artista dialogó con Radio Nacional Catamarca y, al respecto, expresó: “Estoy muy contenta y entusiasmada porque esta invitación me tomó por sorpresa. Siempre suelo programar cosas y ahora venía relajada de las vacaciones, me llamó la productora y en una semanita arreglamos todo”.

Parma, también dio su opinión con respecto a la lucha de las mujeres en la actualidad. En este sentido, señaló: “Creo que no cabe ninguna duda, sobre todo en los últimos años. Los movimientos de las mujeres están generando cambios para la igualdad, la paz y el amor. La deuda, me parece, para gran parte de la sociedad es dejar de juzgar las luchas porque no solo luchamos por más espacios en escenarios sino que debemos estar explicando el por qué y defendiéndonos”.