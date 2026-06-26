Belén Mackinlay visitó los estudios de Radio Nacional

Recién llegada de una gira por Europa y el norte de África, Belén Mackinlay presentó Otro Tiempo, su último trabajo discográfico realizado junto a Juan Esteban Cuacci que tiene la participación especial de Elena Roger en uno de sus temas.

Durante su presentación en vivo, en Segundo Round, en los estudios de Radio Nacional, Mackinlay repasó la propuesta musical de “Otro Tiempo”, material que consolida su recorrido artístico dentro de la música argentina contemporánea.

El repertorio de seis canciones abarca zamba, tango, milonga, chacarera, bolero y canción popular, desde una mirada personal y actual, con una producción acústica de gran riqueza tímbrica.

El disco fue grabado en Italia junto a Juan Esteban Cuacci, quien asumió la dirección musical, realizó los arreglos e interpretó todos los instrumentos. El resultado es una sonoridad amplia, de carácter orquestal y cinematográfica.

Este trabajo marca la tercera colaboración discográfica entre Mackinlay y Cuacci, una sociedad artística que se distingue por la libertad creativa, la profundidad interpretativa.