En Viena, un 26 de marzo de 1827, fallece a los 56 años Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán y, dicho de un modo sencillo, uno de los creadores más geniales de todos los tiempos. Los invitamos a escuchar, entre tantas maravillas para elegir, el primer movimiento de su Sinfonía Nº 3, 'Heroica', por la Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen, bajo la dirección de Paavo Järvi.

Además, el 26 de marzo de los siguientes años

1517 en Florencia, muere Heinrich Isaac, uno de los más notables compositores del renacimiento en el tiempo anterior al cisma de la Reforma.

1784 en Viena, Mozart continúa estrenando conciertos para piano y orquesta. Actuando como solista y director, Wolfgang presenta el Concierto en Si bemol, K. 450.

1884 en Leipzig, nace Wilhelm Backhaus, una de las figuras descollantes del piano de la primera mitad del siglo XX.

1925 nace Pierre Boulez, compositor, director y, para muchos, tal vez la personalidad musical más destacada de la segunda mitad del siglo XX.

1926 Emmerich Kálman sigue estrenando operetas. Ahora, es el turno de La princesa del circo.

1987 en Munich, a los 84, muere Eugen Jochum, el prestigioso director de orquesta alemán particularmente recordado por sus interpretaciones de las sinfonías de Bruckner.