Bebidas azucaradas, ansiedad y adolescentes: combo delicado

En su programa 100% Nora, Nora Briozzo dialogó con la nutricionista Mónica Katz sobre el vínculo entre el consumo de bebidas azucaradas y la ansiedad en adolescentes, un fenómeno cada vez más observado en la práctica clínica y en estudios de investigación.

Durante la entrevista, Katz explicó que muchos jóvenes recurren a la comida o a las gaseosas como una forma de “automedicación” frente al estrés. “Comer o tomar algo dulce calma la ansiedad porque baja la hormona del estrés, el cortisol”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la evidencia científica aún no es concluyente respecto a la causalidad: no está claro si el azúcar provoca ansiedad o si los adolescentes ansiosos consumen más bebidas azucaradas para sobrellevar sus emociones. “Los estudios observacionales muestran que quienes consumen más gaseosas suelen tener más ansiedad, pero eso no demuestra que una cosa cause la otra”, explicó.

La especialista remarcó que el problema central es la falta de herramientas emocionales en los jóvenes. “A los chicos no se les enseña en la escuela a gestionar la ansiedad. Entonces hacen lo que pueden, y muchas veces recurren a comer o tomar algo dulce para calmarse”, sostuvo.

En este sentido, advirtió que el consumo habitual de gaseosas —especialmente en grandes cantidades— debería ser una señal de alerta. “Quien toma más de un litro de gaseosa por día tiene que empezar a replanteárselo y reemplazarla por agua o soda, que son las mejores opciones”, recomendó.

Katz también subrayó la necesidad de mayor conciencia social sobre los excesos de azúcar, y planteó que la educación alimentaria y emocional debería comenzar desde edades tempranas.

Por otra parte, la nutricionista se refirió al creciente uso de dispositivos tecnológicos para monitorear la salud, como relojes y anillos inteligentes. Destacó que estas herramientas pueden ser útiles para controlar la frecuencia cardíaca, detectar arritmias o monitorear niveles de actividad física, aportando información relevante para la prevención y el seguimiento médico.

“La tecnología aplicada a la salud puede ser de gran ayuda si se utiliza bien, especialmente en personas con factores de riesgo o que necesitan controles frecuentes”, concluyó.