Battaleme destacó el discurso de Milei y cuestionó las decisiones unilaterales del Reino Unido

El analista internacional y secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Juan Battaleme, afirmó que la Argentina debe responder con firmeza y herramientas concretas ante el avance unilateral del Reino Unido sobre los recursos del Atlántico Sur. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, analizó el escenario internacional y la reciente posición de Estados Unidos frente a la disputa.

Battaleme consideró que la explotación de recursos por parte del Reino Unido representa una modificación del statu quo y sostuvo que la Argentina debe utilizar las herramientas que tiene disponibles, entre ellas la capacidad sancionatoria prevista en la Ley 26.659.

El especialista planteó que la respuesta debe darse en dos planos: internacionalmente, explicando que la Argentina no es quien está alterando la situación en la zona en disputa, y dentro del país, utilizando las capacidades del Estado para detectar redes de apoyo a los proyectos británicos y aplicar las sanciones correspondientes.

También destacó el cambio en la estrategia argentina y señaló que el país pasó “del discurso de barricada a construir capacidades por parte del Estado”.

En ese sentido, valoró el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur, la base militar y la necesidad de contar con medios navales para defender los intereses nacionales.

Battaleme remarcó además la importancia estratégica del triángulo formado por Malvinas, Ushuaia y la Antártida, y sostuvo que la Argentina debe desarrollar capacidades y aprovechar recursos como Vaca Muerta para incrementar su peso en la región.

Sobre la relación con Estados Unidos, consideró que el vínculo puede convertirse en una herramienta estratégica frente al escenario global.

Según explicó, Washington busca un hemisferio estable y con capacidad de proveer recursos, mientras que las acciones británicas en el Atlántico Sur pueden generar tensiones con los propios intereses estadounidenses.

Finalmente, Battaleme rechazó las comparaciones entre la estrategia actual y la guerra de 1982 y sostuvo que “no tiene absolutamente nada que ver”.

En ese sentido, afirmó que la Argentina está jugando “la carta diplomática y la carta militar” y concluyó que la respuesta frente a las acciones británicas debe sostenerse con prudencia, solvencia y capacidad estatal.