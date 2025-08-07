Batalla campal entre alumnas en una escuela de Entre Ríos: hay cuatro docentes heridos

Una fuerte gresca estalló en la Escuela Secundaria N.º 91 de La Baxada, de Paraná, Entre Ríos, provocando un saldo de violencia inédito: varias alumnas golpeadas, cuatro docentes heridos y la suspensión inmediata de las clases. El incidente generó un fuerte impacto en la comunidad educativa entrerriana.

Daniela Casabo, rectora de la institución, dialogó con Creer o reventar y explicó que el conflicto se desató con una pelea entre dos alumnas que escaló con alarmante rapidez, complicando la intervención institucional. Además, enfatizó que personas externas ingresaron al edificio y contribuyeron a desbordar la situación, lo que dificultó toda reacción temprana.

"Lo que agravó la situación y terminó en el desenlace tristísimo que vivimos fue el ingreso de gente externa a la institución. Los que terminaron peleando es gente que ni siquiera viene a la escuela", señaló.

Desde la conducción académica se informó que, ante la magnitud del enfrentamiento, se reforzarán los controles de ingreso y permanencia dentro de la escuela, priorizando el turno tarde —momento en que ocurrió el episodio— para prevenir nuevos incidentes. Casabo indicó que, aunque la escuela procura no dejarse contaminar por las problemáticas del barrio, las tensiones sociales muchas veces desbordan esos límites.

El enfrentamiento conmocionó no solo por el nivel de agresión, sino también por la intervención docente: entre los heridos, uno fue mordido durante el intento de contención. La gravedad del suceso implicó la presencia de la Policía en el establecimiento y la inmediata suspensión de la jornada educativa. Asimismo, una reunión entre directivos, docentes y padres quedó convocada para analizar medidas y contener emocionalmente a la comunidad.