“Bastante lejos ha llegado la Selección. Los jugadores no llegaron en su mejor nivel”

El ex futbolista y director técnico argentino, reconocido internacionalmente por haber sido parte del plantel que ganó la Copa del Mundo con la Selección Argentina en México 1986, conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre el desempeño del equipo en el Mundial 2026.

“Le iba faltando algo a Argentina; fue Messi y tenía poca compañía. Al mundial van los mejores pero muchas veces los mejores tienen bajo rendimiento”, señaló Néstor Clausen.

“Bastante lejos han llegado con el equipo en competencia que tenían. Los jugadores no llegaron en el mejor nivel”. “El plantel se fue desgastando partido tras partido. A través del gran esfuerzo, los muchachos consiguieron un gran triunfo frente a Inglaterra que puso feliz a todo el país”.

Sin embargo, advirtió que “el cansancio se iba acumulando”, tras ese partido.

Respecto al desempeño del campeón, sostuvo que “España empezó con dificultades, dejó dudas pero siempre mantuvo esa línea de juego. Creo que finalmente terminó ganando el que mejor jugaba”.