Base Petrel será um centro logístico da Antártica

A Argentina reativa a Base Petrel para transformá-la no centro logístico da Antártica.

A Argentina está avançando com um plano para reativar a Base Antártica Petrel com o objetivo de transformá-la no mais importante centro logístico da Península Antártica. Portanto, uma tripulação de 18 pessoas passará o próximo inverno fazendo trabalhos lá.

A Base Petrel está localizada em rochas a 18 metros acima do nível do mar, no sopé da geleira Rosamaría, na área Petrel da Ilha Dundee, no Arquipélago de Joinville, a cerca de 1.100 quilômetros de Ushuaia e a mais de 3.000 da cidade de Buenos Aires.

Esse local começou a operar em 1952 até um incêndio em 1974 e foi então operado como uma base temporária até a elaboração de um plano em 2013 para reativá-lo como um centro logístico permanente no continente antártico.

A vantagem da Base Petrel é a sua localização em um local muito plano com acesso para navios.

