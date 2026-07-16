Base Petrel en la Antártida: avanza un proyecto "ambicioso" que incluye una pista de 1200 metros y una casa nueva Módulo I

El Jefe de la Base Petrel Teniente Coronel Eric Josué Dorado, en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, habló del proyecto que se está desarrollando en la Antártida.

"Estamos con un proyecto muy ambicioso, en esta campaña queremos lograr el alcance de la pista de 1200 metros. Con una rada de seguridad de 100 metros más, para que tenga capacidad para aviones de gran porte. Se lleva también a la par el desarrollo de una casa modular nueva, y hemos avanzado bastante. Será de acá en adelante", dijo.

Dorado además mencionó que en el lugar también se consiguió armar "un campo de paneles solares" y eso significará en el futuro "un 20 % de ahorro de energía fósil".