Así lo aseguró el presidente provisional del Senado, en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional.

“La semana pasada fue muy activa, ésta también”, afirmó el legislador de La Libertad Avanza por San Luis.

“Al ser la última sesión del año muchos senadores tienen la pretensión de que sus proyectos sean tratados”, explicó.

Con relación al primer informe del jefe de Gabinete, Diego Santilli ante la Cámara alta, indicó que “mientras de su discurso sobre el camino y las decisiones del Gobierno seguramente va a ir respondiendo muchas de las preguntas concernientes a los temas de seguridad, economía, educación, etc”.

“Después los distintos bloques tienen una tande de minutos y él puede optar por responderles a cada uno o los escucha a todos y después les responde”, amplió.

Además, reveló que este jueves “se tratarán Ludopatía, reforma política, entre otros proyectos que queremos que se traten como Super RIGI y Hojarasca”.

Respecto del suspendido homenaje a Mario Roberto Santucho, Abdala consideró “gravísimo haber pensado en organizar esa actividad en una universidad pública que debe formar chicos con valores dentro del ámbito de la democracia”.