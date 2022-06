En diálogo con el preparador físico de la selección de básquet sub 15 y 17 del Club Barraca, Marcelo Marín, comentó en el programa Polideportivo sobre las actividades del Básquet local donde el Club Barraca participará representando a Paso de los Libres en el mes de julio del torneo Sub 15 de Básquet en Monte Caseros y a fines de agosto participará del Torneo provincial sub 17 de selecciones en Goya.

