Bariloche vive la 54° Fiesta Nacional de la Nieve con artistas de primer nivel

En diálogo con Nacional Folklórica, Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche, presentó la 54° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, un evento que rescata las tradiciones de la ciudad y atrae a visitantes de todo el país y del exterior. La celebración comenzó el jueves 14 de agosto con la tradicional bajada de antorchas en el Cerro Catedral, un espectáculo visual que este año combinó historia y seguridad utilizando antorchas LED, enmarcado por una nevada que cubrió la base del cerro.

La programación incluye concursos de hacheros, carrera de mozos, competencia de tortas, desfile náutico y la elección de la Reina Nacional de la Nieve, renovada con criterios inclusivos. Entre los shows centrales, se presentarán Luciano Pereyra (15/8), Thiago PZK (16/8) y TYLAM (17/8), todos con entrada libre y gratuita, financiados por auspiciantes para garantizar que el evento sea autosustentable.

Además de la propuesta artística, Herrero destacó que Bariloche mantuvo una ocupación turística promedio del 83% en vacaciones de invierno, con picos del 87%, gracias a políticas de precios accesibles en los centros de esquí y promociones que incluyeron al público de Brasil y Chile. Una fiesta que combina deporte, música, gastronomía y cultura, reafirmando a la ciudad como uno de los destinos más convocantes de la Patagonia.