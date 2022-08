Bariloche estende temporada de esqui em setembro

O prefeito de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, disse na quarta-feira que a temporada de esqui na cidade de Bariloche será prolongada durante o mês de setembro, um mês "em que há muitas reservas" em hotéis e serviços, "especialmente nos fins de semana", observou.

Em declarações à Rádio Télam, Gennuso indicou que "todo o mês de setembro será certamente um mês de esquiadores, pois há muita neve, portanto isso é garantido". Às vezes as estações se estendem por causa da neve e do desejo do povo de continuar voltando".

O prefeito de Bariloche também destacou o fato de os voos que chegam a Bariloche vindos de São Paulo, Brasil, estarem "completamente lotados", e observou que isto se reflete na vida cotidiana da cidade.

Entre San Pablo e Bariloche há um vôo diário e o prefeito enfatizou que esta conectividade "continuará durante a primavera e o verão, talvez com uma frequência menor".

DESCARGAR