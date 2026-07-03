Barcelona vibra al ritmo de una nueva edición del Rock Fest

Barcelona vuelve a convertirse este fin de semana en uno de los grandes centros del rock y el heavy metal internacional con la décima edición del Barcelona Rock Fest, un festival que reúne a algunas de las bandas más reconocidas del género y atrae a miles de fanáticos de distintos países al Parc de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet. El evento se desarrolla entre el 3 y el 5 de julio y es considerado uno de los encuentros musicales más importantes de España.

Arnaldo Slaen, periodista de RAE que se encuentra actualmente en Barcelona, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el clima que se vive en la ciudad durante el festival, marcado por la llegada de seguidores de diferentes nacionalidades y por la presencia de figuras históricas del rock y el metal internacional.

"Es un público sub 80, son bandas de mucha trayectoria, grupos que tienen 45 ó 50 años dando vueltas por los escenarios. Sus músicos tienen entre 65 y 75 años, y siguen haciendo giras musicales que duran cinco o seis meses y tocan con temperaturas extremas. Demuestran una pasión por la música que realmente es admirable", expresó.

La edición 2026 coincide con el décimo aniversario del festival y presenta una programación integrada por artistas de renombre como Megadeth, Helloween, The Offspring, Bad Religion, Sabaton, Powerwolf y los Sex Pistols junto a Frank Carter, entre otros referentes de distintas generaciones del rock.

El Barcelona Rock Fest se ha consolidado como uno de los principales festivales de música pesada de Europa y se desarrolla en un predio especialmente acondicionado para recibir a miles de espectadores durante tres jornadas consecutivas. La organización destaca que se trata del mayor festival de rock de España y ofrece distintas modalidades de acceso, incluyendo abonos completos y entradas por jornada.

La edición de este año se desarrolla además en un contexto de fuerte competencia entre los grandes festivales de rock españoles, ya que comparte fechas con otros eventos destacados del género. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la convocatoria y la calidad de su cartel artístico permiten que continúe siendo una referencia para los seguidores del rock y el metal tanto de España como del resto de Europa.