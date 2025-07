Banksying: una forma premeditada y tóxica de terminar las relaciones de pareja

El banksying hace referencia a esas personas que llevan tiempo sabiendo que la relación va a terminar, como Banksy sabía que terminaría con su obra. Aquellas personas que pasan semanas sabiendo que una relación va a acabar y planeando esa ruptura tal y como lo planeó el artista. La psicóloga y escritora Celia Antonini, explicó en Radio Nacional el concepto relacionado al desenlace de las parejas.

"Es cuando una persona dentro de una pareja, ya tiene decidido dejar una relación pero el otro no lo sabe. Es una decisión premeditada, está decidido a dejar al otro pero no lo dice por algo. Y no lo hago por muchas razones: no sé cómo decirlo, porque tengo cobardía en enfrentar la situación, falta de comunicación, o falta de habilidad para expresar lo que me pasa", describió