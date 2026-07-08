Bangladesh volvió a festejar la victoria de Argentina: "Tenemos fe en Messi y todo el equipo"

La épica victoria de la Selección Argentina sobre Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó festejos en el país. A más de 17 mil kilómetros de distancia, miles de personas salieron a las calles de Bangladesh para celebrar la clasificación del conjunto albiceleste a los cuartos de final, en una demostración de apoyo que volvió a reflejar el fuerte vínculo que existe entre los aficionados bangladesíes y el fútbol argentino.

Nehal Abedin Tonmay, traductor en Bangladesh, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la manera en que se vivió el encuentro en distintas ciudades del país asiático. En ese sentido, remarcó el entusiasmo que despiertan Lionel Messi y la Selección Argentina, cuya popularidad se mantiene intacta desde hace varios años entre los seguidores bangladesíes.

"Fue un partido muy emocionante, era una locura. Nosotros tenemos fe en Messi y en todo el equipo. Ningún argentino puede entender cuánto amor tenemos por la Selección y por Argentina. Ese amor llegó en 1986, con Maradona. Siempre tuvimos la misma pasión por la Selección Argentina, como ahora", expresó.

La clasificación argentina llegó después de una remontada memorable frente a Egipto. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2 a 0 hasta los minutos finales del encuentro, pero logró revertir el resultado con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar el 3 a 2 y avanzar a la siguiente ronda.

Las celebraciones tuvieron uno de sus principales escenarios en la ciudad de Daca. Allí, más de 2.500 personas se reunieron frente a una pantalla gigante instalada en el campus de la Universidad de Daca para seguir el partido. Los goles de Messi y Enzo Fernández desataron una verdadera fiesta, con banderas argentinas, camisetas celestes y blancas y festejos que se extendieron por las calles de la capital.

La relación entre Bangladesh y la Selección Argentina se fortaleció especialmente durante el Mundial de Qatar 2022, cuando las multitudinarias celebraciones de los hinchas bangladesíes llamaron la atención del mundo. Desde entonces, cada presentación del seleccionado argentino genera una gran expectativa en el país asiático, donde Messi es considerado uno de los deportistas más admirados.

La victoria frente a Egipto volvió a confirmar ese fenómeno. Mientras Argentina celebraba el pase a los cuartos de final, miles de personas en Bangladesh compartían la misma alegría, demostrando que la pasión por la camiseta albiceleste trasciende fronteras y se mantiene viva en uno de los rincones más lejanos del planeta.