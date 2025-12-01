Banda mexicana El Kaural presenta su nuevo single

En la emisión en español de RAE, Juan Sixto conversó con Christian Corona, integrante de El Kaural, banda mexicana de rock, que está presentando “Suspendido”, su nuevo lanzamiento grabado durante su primera gira internacional en los estudios Romaphonic —antiguo Circo Beat—, co-mezclado y masterizado por Alain Johannes, reconocido por su trabajo con Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures y Chris Cornell.
Con un sonido que entrelaza raíces latinas y diversas corrientes del rock, El Kaural se forma en Tijuana en 2020 por Álvaro Macías, Christian Corona y Néstor López.
Tras su debut en 2023, la banda vivió un crecimiento rápido con el público latinoamericano y concretó una gira breve por México, Chile Argentina y Estados Unidos a finales de 2024, integrada con sesiones de grabación en los estudios Ion, Unísono —de Gustavo Cerati— y Romaphonic.
De ese proceso surge “Suspendido” que presentaron hoy en RAE.