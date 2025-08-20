Bañado la Estrella, el segundo humedal más grande del país

El guía, oriundo de Fortín La Soledad, en la provincia de Formosa, fue protagonista del segmento especial de Nunca es tarde, identificado como Mas allá de la General Paz.

En diálogo con Adrián Noriega, Carlos Maldonado contó su historia de vida allí entre la naturaleza del Bañado La Estrella, donde él y su familia son pioneros en turismo comunitario rural "en pleno crecimiento".

“Fortín La Soledad está a 400 kilómetros al oeste de la provincia de Formosa, cercanos a Las Lomitas”, precisó.

“El atractivo es el humedal que cuenta con 400 mil hectáreas, son aguas del Río Pilcomayo, un lugar majestuoso e imponente, con gran cantidad de aves y dos accesos”, agregó.

Nacido y criado en el lugar, conoce todo sobre la cultura y costumbres de los pobladores y pueblos indígenas que habitan en el territorio y, por ello, en la actualidad, Carlos junto a su familia presta servicios a los turistas en las expediciones y paseos en lanchas y piraguas para conocer los secretos del humedal y sus bellos paisajes.

“Hay una variedad de cosas para hacer, con salidas desde dos horas hasta seis horas", detalló Carlos, y llamó a preservar el lugar "así natural como está".