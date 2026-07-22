Balearon micros con hinchas de Tigre en Uruguay y una persona resultó herida

Un grave episodio de violencia se registró en Uruguay luego del partido que Tigre disputó ante Nacional de Montevideo. Micros que trasladaban a simpatizantes del club argentino fueron atacados a balazos mientras regresaban hacia Colonia, y una persona resultó herida como consecuencia de los disparos.

Martín Riveiro, periodista de Radio Sarandí de Montevideo y VTV Noticias, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y, tras describir cómo sucedió el ataque, señaló: "Dispararon entre 8 y 10 tiros y solo hubo un herido de bala que ya fue dado de alta".

"Esto suele pasar en el futbol uruguayo, no es constante pero cuando suceden son casos importantes como este", manifestó.

El ataque se produjo cuando los vehículos circulaban por la Ruta 1, una de las principales vías de conexión entre Montevideo y Colonia. Según explicó, uno de los micros recibió varios impactos de bala mientras transportaba a simpatizantes que regresaban tras la victoria de Tigre frente a Nacional.

Respecto a los autores, el profesional mencionó que no se descarta la participación de grupos de crimen organizado que operan habitualmente en esa zona de la capital. "No se descarta que pueda haber sido un grupo de crimen organizado de delincuentes", expresó sobre las hipótesis policiales

Como consecuencia del ataque, una persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer el origen de los disparos, identificar a los autores y determinar si existió algún tipo de planificación previa o vínculo con el encuentro deportivo disputado horas antes.

Sobre el avance de la causa, el entrevistado confirmó que la fiscalía y el Departamento de Seguridad en el Deporte están monitoreando las cámaras de seguridad. "A esta hora la última información es que no hay detenidos", indicó sobre la búsqueda de los responsables.