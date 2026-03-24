Balance positivo para el turismo en el fin de semana XXL

El fin de semana extra largo que se extendió desde el sábado 21 hasta este martes 24 de marzo dejó un balance positivo para el sector turístico, con un importante movimiento de viajeros en distintos destinos del país.

Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y destacó el desempeño de la actividad, al remarcar que "el turismo va mucho más allá que placer y ocio, es movimiento económico para todo el país".

"Los puntos más destacados de ocupación fueron Córdoba y Ushuaia, coincidentemente con dos eventos deportivos que se dieron en ambos lugares. Cada vez que hay eventos, la gente tracciona, va, se alargan las estadías y viaja acompañada. También a la ciudad de Buenos Aires hubo una gran llegada de turistas del interior, pasando el 70% de la ocupación hotelera; mientras que Mendoza se viene recuperando muchísimo con un 75% de ocupación hotelera", detalló.

Tras señalar que este fin de semana hubo "un movimiento interesante", resaltó que "ver estos números está buenísimo". Durante los cuatro días, se registró demanda en alojamientos, transporte y propuestas recreativas, con destinos de cercanía y tradicionales que concentraron gran parte del flujo turístico.

"Aerolíneas transportó más de 210 mil pasajeros en estos cuatro días, superando el 90% de ocupación de sus aviones", destacó Deyá.

El turismo interno volvió a consolidarse como uno de los principales motores del sector, impulsado por la planificación anticipada y la búsqueda de escapadas cortas.

Además, este tipo de fechas se afianza como una herramienta clave para sostener la actividad a lo largo del año, permitiendo distribuir el movimiento turístico más allá de las temporadas altas.

El resultado del fin de semana XXL refuerza las expectativas del sector de cara a los próximos feriados y períodos de descanso.