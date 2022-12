Balance económico del año y proyecciones para el 2023

Durante su columna en el programa Muchas Gracias, Raúl Mercau repasó la situación que se ha planteado a nivel nacional con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal y el dinero que debe transferirse a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, “no es un fallo definitorio ya que se ha declarado sobre el problema de fondo”.

El gran debate es si esto perjudica o no a las otras provincias por lo que la Ciudad dice que no porque no debe sacarse de la masa coparticipable.

Por otra parte, Mercau afirmó que se agrava así la gran diferencia entre los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, por ejemplo en relación a los subsidios al transporte público.

“En el fondo de esta cuestión hay un problema institucional” afirmó Mercau. “Estamos hablando de reglas de juego, evidentemente Argentina tiene un problema importante. De qué manera vamos a ir a una situación de respeto de las normas que nos den seguridad jurídica” manifestó el economista.

“La verdadera razón de la suba del dólar blue es una situación estacional que a través de la intervención del Estado con el dólar turista, le quitó oferta al dólar blue. Por otra parte, el dólar Qatar que es más caro que los demás hizo que la gente se vuelque al dólar blue. Osea que es un mix la causa del aumento del dólar paralelo. Asimismo el riesgo país ha tenido una tendencia decreciente, lo cual muestra que no hay una situación de desconfianza hacia el país” aclaró.

Respecto de lo que viene para el año 2023, Mercau afirmó que “habrá que ver qué ocurre con la inflación y el seguimiento que debe hacer el gobierno”. Y en este sentido expresó la importancia del programa Precios Justos.

“El gobierno está implementando los dos mecanismos que se utilizan para bajar la inflación” afirmó y explicó en qué consisten esos procesos que se relacionan con la política cambiaria y el control de precios.

Finalmente consideró que el factor más importante será “el contexto político del año próximo” y reconoció que hay influencia aún de los coletazos de la guerra entre Ucrania y Rusia, especialmente en el sector energético.

En los años electorales, lo que tiene más influencia es el crecimiento. “Por lo tanto yo creo que el gobierno priorizará la generación del empleo“.

______________________________________________________________________________