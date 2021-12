Balance 2021 de la localidad de Abra Pampa

Desde el programa, “El aire nuestro” nos comunicamos con el Director del Hospital de la capital de la puna, Juan Calderón, donde se refirió al balance 2021 y expresó: “con respecto al tema de la vacunación hoy estamos haciendo una campaña en la plaza central con respecto al VIH, toma de muestra, también el hisopado, test rápido y la vacunación, todo tanto en la plaza como en el hospital de campaña, se va a realizar por la mañana y tarde, generalmente estamos haciendo concientización con esto de la nueva cepa como el Omicron, que ya está en Argentina y cada vez más cerca, donde seguramente va a llegar a la Provincia de Jujuy.”

“La verdad que tanto el personal de salud como todos fuimos aprendiendo como se fue manifestando esa cepa, lo que si tenemos que seguir tomando conciencia es de seguir utilizando el barbijo, el distanciamiento esta pandemia no ha pasado y aparecen nuevas cepas, lo que sí está comprobado es el tema de la vacunación, vacunarse es lo más importante, es por eso que mucha gente cuando cae en terapia, es porque no tiene el esquema de vacunación completo o bien no tiene ninguna vacuna aplicada. Con respecto a los casos que aparecieron en Abra Pampa fueron de Puesto del Márquez, el día de ayer también tuvimos dos casos más, porque siempre aparecen al día siguiente que son del mismo árbol por así decirlo.”

Por último finalizó diciendo: “se está haciendo el seguimiento y el respectivo control a los contactos estrechos, la verdad que la gente tomo conciencia de las situaciones que hemos pasado, también quiero felicitarles a los agentes sanitarios porque siempre están al pie del cañón, ya que tienen que salir a lugares muy alejados, imagínate desde coranzuli hasta loma blanca y después todo lo que es la Laguna de Pozuelos y todos los puestos de salud que son como 36, ellos dando respuesta a la comunidad y sobre todo llevando el tema de la vacunación más que nada.”

“Se dio contención a los adultos mayores, tratando de brindarle la atención lo mejor que se pueda, aquí hace falta las especialidades, estamos en ese trámite, pero vamos a seguir gestionando para que lleguen los profesionales.”