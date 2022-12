Balaguer catalogó como "amedrentamiento" la detención de las socorristas

Tras la liberación de las 5 socorristas detenidas en Villa María, Córdoba, la abogada Mayca Balaguer, integrante de la Campaña Nacional por el aborto, dialogó con Nacional Rosario Fontanarrosa y comentó que a las socorristas de las acusa de "ejercicio ilegal de la medicina" e "encubrimiento" en el caso de la profesional médica.

DESCARGAR

"No podemos no tomarlo como un amedrentamiento y un planteo agresivo frente no solamente a la practica socorrista y en contra del derecho al aborto", afirmo Balaguer en comunicación con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.)