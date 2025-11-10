Bajó la tasa y ya se siente en los préstamos hipotecarios y los prendarios

Las distintas miradas de las consultoras coinciden en observar impactos sobre el crédito y la actividad económica tras la reducción de tasas de interés. La baja, aunque generalizada, no solo representa una respuesta a variables monetarias y cambiarias sino que expone límites y retos vinculados a la sustentabilidad fiscal y a la dinámica de la liquidez.

El economista, Antonio Aracre, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "le parece bien que el peronismo quiera salir del clóset y esté pidiendo proteccionismo para la economía y el sector industrial argentino".

Aracre, además, sostuvo que "en la Argentina hay un panorama económico positivo, apoyado en fundamentos sólidos, lo que hace preveer un horizonte de crecimiento".



