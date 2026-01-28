Baja de la edad de imputabilidad: "A partir de corta edad ya cualquier chico tiene noción del bien y del mal"

El Gobierno nacional incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento de un proyecto de Ley Penal Juvenil que propone modificar la edad de imputabilidad, un tema que genera amplio debate público y político.

El abogado penalista y exjuez Eduardo Gerome dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó cómo esta iniciativa busca redefinir el marco de responsabilidad penal para adolescentes, en un contexto donde la edad mínima actual, de 16 años, podría reducirse como respuesta a problemáticas relacionadas con la violencia juvenil y la delincuencia.

"Es fundamental que se trate legislativamente. La situación actual es caótica porque los menores de 16 años no tienen imputabilidad, por ende el Estado no se ocupa de ellos; cometan los delitos que cometan, dan la vuelta y se los vuelven a entregar al lugar donde salieron delincuentes", expresó.

La propuesta oficial impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque distintas voces parlamentarias y sectores políticos plantean la posibilidad de fijar un piso diferente, como 14 años, para lograr consenso.

"Todos sabemos que a partir de corta edad ya cualquier chico tiene noción del bien y del mal, sabe perfectamente qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal. No ocuparse es hacerle un daño; ocuparse, imputarlo y someterlo a sanciones como pasa en cualquier familia es fundamental", señaló.

En ese sentido, Gerome sostuvo que "es fundamental la baja de la edad de imputabilidad para que quien cometa un hecho tenga una sanción, que no necesariamente es un encierro, ya que hay muchas medidas educativas y comunitarias que se les pueden aplicar".